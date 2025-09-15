Жителя Челябинской области подозревают в оправдании терроризма

Следственный орган УФСБ России по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), сообщает пресс-служба силового ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, житель области, разделяя проукраинскую идеологию, опубликовал в канале мессенджера Telegram материалы с пропагандой терроризма и призывами к террористической деятельности. Сотрудники УФСБ России по региону задержали подозреваемого. Южноуральцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Виталина Ярховска