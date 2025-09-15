Владельцев тамбовского оператора «Ланта» заподозрили в экстремизме и поддержке ВСУ

Как узнал «Ъ», Генпрокуратура намерена добиться обращения в доход государства ООО «Ланта», крупного оператора сотовой связи в Тамбовской области. Основанием для этого послужила информация о поддержке владельцами компании, Александром Зайцевым и Александром Васильевым, украинских вооруженных и террористических формирований, а также использовании парка-отеля «Берендей» для легализации средств.

Иск инициирован генпрокурором Игорем Красновым и будет рассмотрен Октябрьским райсудом Тамбова. Ответчиками по делу выступают Александр Зайцев, его жена Маргарита, Александр Васильев и болгарская ассоциация For free Russia association.

ООО «Ланта» специализируется на предоставлении услуг интернет-, телефонной связи и телевидения. Клиентами компании являются предприятия оборонно-промышленного комплекса, коммерческие организации и жители Тамбовской области. Общее количество абонентов превышает 50 тыс., выручка компании в год превышает 1,1 млрд руб., валовая прибыль — 700 млн руб. Уставный капитал разделен между Александром Зайцевым (51%) и Александром Васильевым (49%).

Генпрокуратура считает, что ООО «Ланта» находится под контролем «экстремистского объединения». Зайцевы, по данным ведомства, финансировали ВСУ и запрещенные националистические террористические формирования. Господир Васильев заявил «Ъ», что впервые слышит об иске.

Согласно данным Генпрокуратуры, после событий в Киеве в 2014 году Александр и Маргарита Зайцевы оказывали поддержку новым украинским властям и поддерживали санкционный режим против России. В 2017 году Зайцевы перебрались в Болгарию и участвовали в создании ассоциации For free Russia association, которая, как считает Генпрокуратура, реализует программы по дискредитации руководства и политики России.

