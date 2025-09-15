За Вениамина Кондратьева в Анапе проголосовали 79% избирателей

В Анапе завершились выборы губернатора Краснодарского края и депутатов городского совета. Явка избирателей составила 75%. Действующий глава региона Вениамин Кондратьев получил 79% голосов, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Также определился новый состав Совета муниципального образования. По итогам голосования победу на округах одержали: Сергей Евлампиев (округ №1), Вячеслав Вовк (№2), Наталья Согонова (№3), Александр Смирнов (№4), Дмитрий Сорокин (№5), Елена Некрасова (№6), Игорь Филимонов (№7), Сергей Дроздов (№8), Владимир Пономарев (№9), Роман Макаров (№10), Дмитрий Дьяконенко (№11), Александр Ходорченко (№12), Иван Пилипенко (№13), Александр Кухтиев (№14), Вячеслав Труфанов (№15), Александр Олеников (№16), Олег Янцен (№17), Амазасб Эйриян (№18), Светлана Хижняк (№19), Артем Мусаэлян (№20), Ольга Батурина (№21), Сергей Старовойтов (№22), Петр Кориафили (№23), Владимир Коняев (№24), Руслан Каграманян (№25), Леонид Демурчев (№26), Игорь Таран (№27), Кирилл Тишевецкий (№28), Юля Сафронова (№29), Евгений Нечаев (№30), Андрей Завгородний (№31), Игнатий Рябченко (№32), Анатолий Дьяченко (№33), Александр Мелкумян (№34), Андрей Дубошин (№35) и Андрей Карабадзяк (№36).

Вячеслав Рыжков