Абхазия выдала РФ подозреваемого в финансовых преступлениях

Генпрокуратура Абхазии удовлетворила запрос Генпрокуратуры РФ о выдаче гражданина России Александра Степанова, объявленного в розыск следственными органами России. Об этом сообщает абхазское агентство apsnypress.info со ссылкой на Генеральную прокуратуру Абхазии.

Александр Степанов, 1982 года рождения, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» и «б» ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность) УК РФ, а также п. «а» ч. 3, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей) УК РФ.

Между Абхазией и РФ действует соглашение о взаимной правовой помощи, согласно которому Абхазия выдает РФ российского гражданина, только если тот одновременно не является гражданином Республики Абхазия, а инкриминируемое ему преступление карается по УК Абхазии.

В выдаче гражданина Степанова для привлечения к уголовной ответственности по п. «б» ч. 3 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица или государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя) Москве отказано, поскольку инкриминируемое ему деяние по абхазскому законодательству не является уголовно наказуемым в связи с отсутствием признаков преступления, предусмотренного ст. 171 УК РА.

Решение Генпрокуратуры Абхазии об экстрадиции Александра Степанова вступило в законную силу. Его уже передали представителям правоохранительных органов Российской Федерации.

Георгий Двали, Тбилиси