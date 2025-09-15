«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Сегодня речь пойдет об основных трендах, которые намечаются на глобальном рынке и потенциально могут отразиться на всей мировой экономике, в том числе на российских инвесторах. Куда им вложить 1 млн руб. и более? Что происходит с национальной валютой? На эти вопросы ответил экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Олег Богданов: Наметились очень серьезные негативные тенденции на рынке госдолга европейских стран. Агентство Fitch 12 сентября снизило кредитный рейтинг Франции с уровня AA- до уровня A+, и уже 80% компаний из Европы имеют доходности ниже, чем по сопоставимым облигациям по сравнению с суверенными облигациями Франции. Очень серьезные проблемы с госдолгом у Великобритании — длинные облигации находятся на уровне 5,5%,. И аналогичные тенденции заметны во всей Европе. Соотношение госдолга и ВВП максимальное. А вот Соединенные Штаты, судя по всему, нашли способ, каким образом выйти из этой ситуации: через стейблкоины и возможность обеспечивать их краткосрочными казначейскими облигациями. Плюс тарифная политика Дональда Трампа. Как бы ее не критиковали, но повышение пошлин привело к тому, что счет Казначейства — уже больше $600 млрд. на балансе ФРС. Это говорит о том, что в конце года у них не будет проблемы с лимитом госдолга. Что касается российского рынка, после решения ЦБ снизить ставку на 100 базисных пунктов рубль незначительно укрепился. Ставка по юаням высокая, как и спрос на них. И единственное, что сдерживает снижение российской валюты — это спекулятивная игра — закрытие коротких позиций по рублю и то, что ликвидности в системе у нас пока немного. 16 сентября пройдут аукционы семидневного РЕПО. Если ЦБ даст ликвидности в систему, то рубль может прекратить укрепление, то есть коррекция закончится, и снова начнется ослабление национальной валюты.

