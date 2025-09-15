В Центризбиркоме пожурили наблюдателей от КПРФ за «перформансы вне закона»

КПРФ остается одной из самых активных партий по работе наблюдателей на выборах, но некоторых из них пришлось удалить с участков за недостойное поведение. Об этом рассказала сегодня журналистам глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Согласно данным, представленным в ЦИК 15 сентября, на выборах 12–14 сентября КПРФ заняла второе место по количеству наблюдателей (17,2 тыс. человек), направленных на участки самой партией или ее кандидатами, после «Единой России» (45,4 тыс.). В то же время пять наблюдателей от КПРФ были удалены с участков по решению суда в Оренбургской и Московской областях.

Как пояснила госпожа Памфилова, на одном из оренбургских участков 12 сентября наблюдатель от КПРФ производил незаконную съемку вне места, определенного избиркомом. На требования председателя комиссии прекратить эти действия наблюдатель не реагировал, грубил членам избиркома и препятствовал закрытию участка, добавила глава ЦИКа.

«Вот нет для этого никаких оснований. Идет видеосъемка, присутствуют наблюдатели, как положено, зачем эти перформансы вне закона, я не понимаю? Лишнюю популярность на этом не заработаешь, она сомнительная»,— возмутилась Элла Памфилова. При этом она отметила, что с большим уважением относится к председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, но такие инциденты «в той или иной степени наносят ущерб авторитету партии».

Божена Иванова