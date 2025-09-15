Зарплаты менеджеров по продажам выросли до 91 тысяч рублей в Ставропольском крае

Менеджеры по продажам стали самыми высокооплачиваемыми офисными сотрудниками в Ставропольском крае летом 2025 года, их средняя зарплата выросла на 29% и составила 91,5 тыс. руб. в месяц. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в пресс-службе «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Специалисты Авито Работы изучили зарплатные предложения по основным офисным профессиям за летние месяцы 2025 года. Рейтинг самых высокооплачиваемых офисных работников в Ставропольском крае возглавили менеджеры по продажам.

Менеджеры по продажам занимаются поиском и привлечением клиентов, ведением переговоров и заключением сделок. Они поддерживают отношения с заказчиками, изучают рынок и выполняют план продаж. Фактический доход зависит от опыта сотрудника: чем выше уровень, тем больше зарплата.

В рейтинге не учитывались профессии с сильно варьирующимся доходом в зависимости от опыта и квалификации. При расчете средних зарплатных предложений эксперты использовали данные о вакансиях для начинающих сотрудников с опытом работы от одного года до трех лет. При этом на ведущих позициях одной профессии предлагаемые соискателям доходы могут в несколько раз превышать приведенные показатели.

Самые высокие зарплатные предложения в офисном сегменте получили соискатели из Ямало-Ненецкого автономного округа — около 131,7 тыс. руб. в месяц. На втором месте оказалась Москва с предложениями 124,6 тыс. руб. за полную занятость. Тройку регионов замкнула Сахалинская область со средней зарплатой 121 тыс. руб. в месяц.

Наибольший рост доходов в офисном сегменте летом 2025 года зафиксирован в банковской и инвестиционной сферах — предложения увеличились почти в полтора раза (47%) за год. Компании усиливают внимание к клиентскому сервису: зарплаты сотрудников служб поддержки выросли почти на треть (32%), а в продажах — на четверть (26%).

«Работодатели понимают, что качественное взаимодействие с клиентами и персонализированный подход становятся важнейшими факторами конкурентоспособности, поэтому готовы предлагать более высокие зарплаты, чтобы привлечь и удержать сильных специалистов»,— прокомментировал Кирилл Пшеничных, директор категории «Офисные профессии» Авито Работы.

Тат Гаспарян