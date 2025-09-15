Генпрокурор Краснов призвал «пресекать на корню» любое давление на судей

Генеральный прокурор Игорь Краснов на заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) заявил о недопустимости оказания давления на судей. Глава Генпрокуратуры претендует на пост председателя Верховного суда, других кандидатов нет.

Любые попытки повлиять на объективность судей должны «пресекаться на корню», заявил господин Краснов. В то же время он отметил, что высокий статус судьи не должен рождать иллюзию безнаказанности, привлечение судей к дисциплинарной ответственности должно быть прозрачным.

ВККС единогласно рекомендовала Игоря Краснова в главы ВС. Теперь кандидатуру должны проверить в президентской комиссии, затем решение будет утверждено Советом Федерации.