В гордуму Краснодара проходят пять партий

В городскую думу Краснодара, по предварительным данным (на 10:38 15 сентября), проходят представители пяти партий, следует из данных регионального избиркома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Победу одержала партия «Единая Россия» (63,55%, или 251 тыс. голосов). На втором месте представители КПРФ (15,45%, или 61 тыс. голосов), на третьем — ЛДПР (8,84%, или 34 тыс. голосов). Партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» набрала 5,67%, или 22 тыс. голосов. Также в гордуму Краснодара впервые вошла партия «Новые люди», набрав 5,48%, или 21 тыс. голосов.

Подсчет голосов продолжается.

Лия Пацан