Средняя явка избирателей на выборы в Удмуртии составила 27,48%

27,4% составила средняя явка на выборы в Удмуртии, рассказала председатель избиркома республики Светлана Пальчик на брифинге 15 сентября, передает корреспондент «Ъ-Удмуртия».

Итоговая явка на выборы в гордуму Ижевска составила 25,73%, Можги — 35,1%, Сарапула — 31,4%, Глазова — 26,99%, Воткинска — 25,47%. На дополнительные выборы депутатов Госсовета Удмуртии явка в Кизнерском и Можгинском районах достигла 47,65% и 44,22% соответственно.

«По сравнению с 2020 годом явка точно выросла, в некоторых муниципалитетах достаточно существенно <...> С одной стороны, мы радовались, что все три дня солнечно и достаточно тепло, но с другой стороны понимали, что многие избиратели поедут, например, за город. К счастью, хорошая погода не помешала. Плюс явка поднялась благодаря дистанционному электронному голосованию (ДЭГ)»,— рассказала госпожа Пальчик. Отметим, что пять лет назад явка на выборах в гордуму Ижевска составляла 17,33%.

Напомним, в Удмуртии завершились выборы в думы пяти городов республики, а также дополнительные выборы депутатов Госсовета региона. За голосованием следили 1,3 тыс. наблюдателей от кандидатов, политических партий и Общественной палаты Удмуртии (ОП УР). Серьезных нарушений, способных повлиять на ход голосования, зафиксировано не было. Большинство мандатов по одномандатным округам на выборах получили кандидаты от «Единой России».

Анастасия Лопатина