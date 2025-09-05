Погрузка на КрасЖД снизилась с начала года на 3,1%

Погрузка на станциях Красноярской железной дороги (КрасЖД) в августе составила 6,2 млн т грузов. В сравнении с тем же месяцем годом ранее рост составил 3%, сообщает пресс-служба КрасЖД.

Всего с января по август этого года на КрасЖД было отгружено 51,6 млн т различных грузов, что 3,1% меньше суммарного объема за восемь месяцев 2024 года. Большая часть погрузок пришлась на каменный уголь — 37,3 млн т (+0,9%).

При этом по динамике роста лидируют химикаты и сода – +6,7% к январю-августу 2024 года (перевезено 313,5 тыс. т).

Как писал «Ъ-Сибирь», КрасЖД в период с января по июль 2025 года перевезла более 146 тыс. груженых контейнеров. Это на 13,9% больше, чем за семь месяцев прошлого года.

Александра Стрелкова