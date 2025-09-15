Бомбардировщики ВКС России выполнили патрулирование над Баренцевым морем

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили патрулирование над нейтральными водами Баренцева моря во время учений «Запад-2025». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Продолжительность полета составила около четырех часов. Экипажи сверхзвуковых бомбардировщиков-ракетоносцев ВКС России отрабатывали учебно-боевые задачи.

«Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства»,— следует из пресс-релиза военного ведомства.

«Запад-2025» — совместные военные учения России и Белоруссии. Они проходят с 12 по 16 сентября. Задействовано 13 тыс. военнослужащих. Отрабатывается планирование применения ядерного оружия и баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Основные мероприятия проходят в Белоруссии на полигонах в районе города Борисова и деревни Белая Лужа.

