Карточку с изображением Месси продали за рекордные $1,5 млн

Коллекционная карточка с изображением аргентинского нападающего Лионеля Месси, выпущенная компанией Panini в сезоне-2004/05, была продана на онлайн-аукционе Fanatics Collect за рекордные $1,5 млн. Об этом сообщает ESPN.

Ранее рекорд принадлежал коллекционной карточке с изображением бразильского форварда Пеле. В 2022 году ее купили за $1,33 млн.

На карточке Месси изображен в форме испанской «Барселоны», за которую дебютировал в 17 лет в сезоне-2004/05. В составе команды аргентинец провел 17 сезонов и завоевал 35 трофеев, в том числе десять раз выигрывал чемпионат страны, а также стал четырехкратным победителем Лиги чемпионов.

Сейчас Месси представляет клуб Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами». В 2022 году в составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира.

