Медведев оценил предложение Австрии провести переговоры России и Украины

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал предложение главы МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер провести в ее стране переговоры России и Украины.

В Telegram-канале Дмитрий Медведев заявил, что австрийский министр не имеет последовательной позиции по членству в НАТО и теперь предлагает Австрию как нейтральную площадку для саммита. «Похоже, что хмель от австрийского шнапса вышел, — заявил господин Медведев. — Историю надо учить в школе».

Он также заявил что передача Украине доходов от замороженных российских активов грозит ЕС преследованием со стороны России во всех судебных инстанциях.