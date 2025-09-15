Медведев: Россия до скончания веков будет преследовать ЕС за воровство активов

Передача Украине доходов от замороженных российских активов грозит Европе преследованием со стороны России во всех судебных инстанциях. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Такую передачу средств он охарактеризовал как «воровство российского имущества».

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Россия будет преследовать государства Евросоюза, а также евродегенератов из Брюсселя ... до скончания века», — написал господин Медведев в Telegram-канале.

Он добавил, что Москва будет добиваться справедливости всеми возможными способами, «без давности привлечения к уголовной ответственности» и «во всех возможных международных и национальных судах». Он добавил, что Россия готова разбираться «в некоторых случаях и во внесудебном порядке».