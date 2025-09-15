Глава ЦИКа Элла Памфилова рассказала об итогах выборов: явка, атаки, нарушения
Председатель ЦИКа Элла Памфилова подвела итоги единого дня голосования. Она отметила высокую явку и отсутствие нарушений в единый день голосования. Всего в выборах приняли участие 26 млн избирателей. Главные заявления госпожи Памфиловой — в подборке «Ъ».
Элла Памфилова
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Явка на выборы
- В голосовании приняли участие около 26 млн избирателей.
- Общая явка составила около 47%.
- Показатель общей явки на 8% выше, чем в 2022 году, когда проходили аналогичные по масштабу выборы.
- В онлайн-голосовании в 24 регионах приняли участие более 1,5 млн из 1,7 млн заявившихся. Явка превысила 90%.
- Онлайн-голосование стало уже традицией для россиян.
Итоги выборов
- Итоги по выборам губернаторов подведены практически во всех 20 регионах, где они проходили.
- Победу одержали все действующие главы.
- Никаких эксцессов, которые могли бы повлиять на ход голосования, на выборах не произошло.
- Успешно проведенные выборы поддерживают стабильность в России.
Нарушения на выборах
- Всего 908 избирательных бюллетеней на выборах были признаны недействительными. Это незначительная цифра.
- За время выборов по решению судов были удалены семь наблюдателей в Воронежской, Московской и Оренбургской областях.
- В ЦИК поступило более 1,6 тыс. обращений, из них 312 содержали сведения о предполагаемых нарушениях законодательства.
- Двенадцать обращений поступило о принуждении к голосованию, но пока ни одно из них не подтвердилось.
Атаки
- Зафиксировано 500 тыс. атак на сайт ЦИК со старта выборов.
- Система ДЭГ за время выборов отбила 700 атак. Это больше, чем на выборах президента в 2024 году.
Обращение к избранным главам регионов
- От имени Центральной избирательной комиссии и наших коллег желаю вам больших успехов во благо жителей ваших субъектов РФ.