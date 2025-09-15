Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Глава ЦИКа Элла Памфилова рассказала об итогах выборов: явка, атаки, нарушения

Председатель ЦИКа Элла Памфилова подвела итоги единого дня голосования. Она отметила высокую явку и отсутствие нарушений в единый день голосования. Всего в выборах приняли участие 26 млн избирателей. Главные заявления госпожи Памфиловой — в подборке «Ъ».

Элла Памфилова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Явка на выборы

  • В голосовании приняли участие около 26 млн избирателей.
  • Общая явка составила около 47%.
  • Показатель общей явки на 8% выше, чем в 2022 году, когда проходили аналогичные по масштабу выборы.
  • В онлайн-голосовании в 24 регионах приняли участие более 1,5 млн из 1,7 млн заявившихся. Явка превысила 90%.
  • Онлайн-голосование стало уже традицией для россиян.

Итоги выборов

Нарушения на выборах

  • Всего 908 избирательных бюллетеней на выборах были признаны недействительными. Это незначительная цифра.
  • За время выборов по решению судов были удалены семь наблюдателей в Воронежской, Московской и Оренбургской областях.
  • В ЦИК поступило более 1,6 тыс. обращений, из них 312 содержали сведения о предполагаемых нарушениях законодательства.
  • Двенадцать обращений поступило о принуждении к голосованию, но пока ни одно из них не подтвердилось.

Атаки

  • Зафиксировано 500 тыс. атак на сайт ЦИК со старта выборов.
  • Система ДЭГ за время выборов отбила 700 атак. Это больше, чем на выборах президента в 2024 году.

Обращение к избранным главам регионов

  • От имени Центральной избирательной комиссии и наших коллег желаю вам больших успехов во благо жителей ваших субъектов РФ.

