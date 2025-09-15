Глава ЦИКа Элла Памфилова рассказала об итогах выборов: явка, атаки, нарушения

Председатель ЦИКа Элла Памфилова подвела итоги единого дня голосования. Она отметила высокую явку и отсутствие нарушений в единый день голосования. Всего в выборах приняли участие 26 млн избирателей. Главные заявления госпожи Памфиловой — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Элла Памфилова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Явка на выборы

В голосовании приняли участие около 26 млн избирателей.

Общая явка составила около 47%.

Показатель общей явки на 8% выше, чем в 2022 году, когда проходили аналогичные по масштабу выборы.

В онлайн-голосовании в 24 регионах приняли участие более 1,5 млн из 1,7 млн заявившихся. Явка превысила 90%.

Онлайн-голосование стало уже традицией для россиян.

Итоги выборов

Итоги по выборам губернаторов подведены практически во всех 20 регионах, где они проходили.

Победу одержали все действующие главы.

Победу одержали все действующие главы.

Никаких эксцессов, которые могли бы повлиять на ход голосования, на выборах не произошло.

Успешно проведенные выборы поддерживают стабильность в России.

Нарушения на выборах

Всего 908 избирательных бюллетеней на выборах были признаны недействительными. Это незначительная цифра.

За время выборов по решению судов были удалены семь наблюдателей в Воронежской, Московской и Оренбургской областях.

В ЦИК поступило более 1,6 тыс. обращений, из них 312 содержали сведения о предполагаемых нарушениях законодательства.

Двенадцать обращений поступило о принуждении к голосованию, но пока ни одно из них не подтвердилось.

Атаки

Зафиксировано 500 тыс. атак на сайт ЦИК со старта выборов.

Система ДЭГ за время выборов отбила 700 атак. Это больше, чем на выборах президента в 2024 году.

Обращение к избранным главам регионов