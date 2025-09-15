Экс-сотрудник Уральского управления Ростехнадзора не смог обжаловать приговор

Челябинский областной суд отказался смягчать приговор бывшему заместителю начальника межрегионального отдела Уральского управления Ростехнадзора Дмитрию Горбачеву, осужденному за взятку и злоупотребление должностными полномочиями. Апелляционная жалоба адвокатов была отклонена, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сторона защиты пыталась оспорить приговор, вынесенный 29 мая 2025 года Советским районным судом. Он приговорил экс-сотрудника Уральского управления Ростехнадзора к двум годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии со штрафом 1,5 млн руб.

Суд установил, что в сентябре 2019 года госслужащий получил взятку от генерального директора ООО «ДСК 82» в размере 500 тыс. руб. Взамен он подписал положительное заключение о соответствии работ на участке трассы М5 «Урал» требуемым нормам. При этом подрядчик выполнил реконструкцию лишь частично.

Адвокаты просили назначить Дмитрию Горбачеву наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Однако Челябинский областной суд с учетом позиции прокурора оставил приговор в силе.

Ольга Воробьева