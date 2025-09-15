Две женщины погибли при ударе БПЛА в Белгородской области

Дроны ВСУ ударили по селу Головчино Грайворонского округа. Погибли две мирные жительницы. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Одна из женщин от полученных ранений умерла на месте, другая — в Борисовской ЦРБ. Еще три человека пострадали. Их доставили в медицинские учреждения Белгорода.

На месте атак БПЛА повреждены два автомобиля, один из них полностью сгорел. По данным Минобороны России, в ночь на 15 сентября над Белгородской областью было сбито шесть дронов.