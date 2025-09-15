Следствие изъяло у генерал-лейтенанта Владимира Панова многомиллионное имущество

Главное военное следственное управление СКР провело обыски в рамках уголовного дела, расследуемого в отношении бывшего начальника Управления расквартирования и строительства Главкомата внутренних войск МВД России—замначальника тыла генерал-лейтенанта Владимира Панова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В ходе обысков у господина Панова изъято более 21 млн руб., а также установлено свыше 40 объектов недвижимости, оформленных на генерала и членов его семьи, сообщили в следственных органах.

Преступление было выявлено следствием совместно с сотрудниками службы собственной безопасности Росгвардии и департамента военной контрразведки ФСБ России.

Следствием установлено, что в 2012 году государственным заказчиком с ООО «СК Ремстройторг» был заключен контракт на сумму свыше 2,5 млрд руб. о выполнении строительных работ в Кемеровской области. Контроль за исполнением контракта возлагался на генерала Панова. В 2012–2014 годах, говорится в деле, Владимир Панов через посредника получил от представителя ООО «СК Ремстройторг» взятку в сумме 37 млн руб. за общее покровительство при исполнении государственного контракта. В результате преступления условия контракта выполнены не были, государству причинен многомиллионный ущерб.

По ходатайству следователя ГВСУ СКР 235-й военный гарнизонный суд арестовал генерала Панова.

Александр Александров