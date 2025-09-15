В Казани скончалась женщина, попавшая под поезд

В Казани после наезда поезда на железной дороге погибла женщина. Об этом сообщила пресс-служба Центрального МСУТ СКР.

По предварительным данным, днем 14 сентября на перегоне «Арск-Куркачи» местная жительница переходила железную дорогу в неположенном месте. После наезда поезда она погибла.

Проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта) и выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Татарстане 16 августа на Горьковской железной дороге грузовой поезд насмерть сбил местного жителя.

Марк Халитов