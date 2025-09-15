В соответствии с поручением главы государства 23 июня 2021 года была учреждена публично-правовая компания «Единый регулятор азартных игр» — новая организация, нацеленная на решение двух ключевых задач: повышение эффективности государственного контроля за сферой азартных игр, обеспечение внебюджетного финансирования спортивной отрасли. Создание данной структуры стало важным шагом в развитии системы регулирования игорного бизнеса в России. Об итогах деятельности компании за четыре года “Ъ” рассказал ее генеральный директор Алексей Грачев.

— Каков масштаб поддержки спорта? Интересно узнать конкретные показатели: сколько средств в виде целевых отчислений от индустрии азартных игр было собрано и направлено на развитие спорта?

— Отправной точкой в истории целевых отчислений стал четвертый квартал 2021 года, когда было собрано 3,4 млрд руб. Совокупный вклад в развитие спорта за весь период существования ЕРАИ с 2021 года составил 90,5 млрд руб., эта сумма сложилась из четырехлетней продуктивной работы. Как я уже говорил, за четвертый квартал 2021 года — 3,4 млрд руб., за 2022 год — 13,8 млрд руб., за 2023 год — 19,1 млрд руб., за прошлый год — 35,3 млрд руб. и, наконец, за первую половину нынешнего года — 18,9 млрд руб. Для понимания, до начала работы Единого регулятора целевые отчисления, например, за 2020 год составили всего 2 млрд руб. Иными словами, за четыре года целевые отчисления выросли в 17 раз.

Поддержку от ЕРАИ получили более 125 спортивных федераций и спортивных лиг. Напомню, что до появления Единого регулятора азартных игр система финансирования спорта работала по принципу прямых соглашений между букмекерскими компаниями и отдельными спортивными федерациями, при этом букмекеры самостоятельно принимали решение о заключении таких договоров, и руководствовались они исключительно своими приоритетами в части развития собственного бизнеса.

— Учитывая ежегодный рост целевых отчислений, не могли бы вы рассказать о конкретных действиях и стратегиях компании, способствующих такому положительному тренду?

— Впечатляющий рост целевых отчислений, безусловно, имеет под собой веские основания. Ключевым фактором стало сокращение доли нелегального сегмента рынка благодаря эффективной работе ЕРАИ.

Компания успешно применяет инновационную отечественную цифровую экосистему, включающую информационную платформу и систему мониторинга. Система мониторинга выявляет нелегальные сайты азартных игр и лотерей — с начала запуска ЕРАИ обнаружено свыше 350 тыс. подобных ресурсов, при этом 90% из них уже заблокированы Федеральной налоговой службой.

Существенный вклад в развитие системы вносят и законодательные инициативы. В соответствии с поручением президента Российской Федерации запланировано поэтапное повышение размера целевых отчислений: до 2,25% с 1 января 2026 года и до 2,5% с 1 января 2028 года.

— Давайте уточним: в чем заключается ключевая функция этой информационной системы? Какие задачи она призвана решать в первую очередь?

— Информационная система является ключевым элементом в совершенствовании контроля над деятельностью букмекерских компаний. С 1 октября 2021 года подключение к системе стало обязательным для всех легальных букмекеров, что обеспечило беспрецедентный уровень прозрачности отрасли.

Система работает в режиме реального времени: всего в течение пяти минут после совершения ставки она получает полную информацию о пари, включая данные о ставках и выигрышах. Такой оперативный доступ к информации позволяет эффективно контролировать деятельность букмекеров и обеспечивает полную прозрачность легального рынка азартных игр.

Особое значение система имеет для мониторинга целевых отчислений: она позволяет отслеживать как подлежащие удержанию суммы, так и фактически полученные компанией средства за каждый квартал, что гарантирует точность и полноту финансовых расчетов. Важный компонент работы нашей системы — способность мониторить и выявлять так называемые договорные матчи. Так, в связке с курирующей вид спорта федерацией мы можем эффективно противодействовать манипулированию результатами событий.

— Как формировалась система распределения почти 100 млрд руб. целевых отчислений? По каким параметрам определялись получатели и объемы финансирования?

— Прозрачная система распределения целевых отчислений была разработана в тесном взаимодействии со спортивным сообществом. После широкого обсуждения и открытого диалога правительство Российской Федерации утвердило четкие правила распределения средств, полностью исключающие субъективный человеческий фактор.

Согласно постановлению правительства Российской Федерации, ЕРАИ опирался на строгие параметры. Первая часть целевых отчислений формировалась из отчислений с внутрироссийских соревнований. Вторая — включала отчисления с международных соревнований, которые распределялись следующим образом: 50% направлялось профильным федерациям; по 20% выделялось участникам и призерам Олимпийских игр; 5% предназначалось для паралимпийских и сурдлимпийских видов спорта; 5% — на развитие массового спорта с учетом количества занимающихся.

Важно еще раз подчеркнуть, что система распределения была полностью автоматизирована, мы полностью исключили влияние человека на распределение целевых отчислений. Важным достижением стало то, что благодаря деятельности ЕРАИ паралимпийцы впервые получили внебюджетное финансирование. Общая сумма поддержки превысила 3 млрд руб. До начала работы Единого регулятора паралимпийцы не получали никакого финансирования от букмекеров, теперь же соревнования можно проводить на системной основе.

— Известно, что с июля создан Российский спортивный фонд. Как сейчас изменились ваши полномочия?

— Деятельность ЕРАИ регламентируется законодательством и уставом компании. В рамках своих полномочий ЕРАИ так же, как и раньше, осуществляет контроль рынка азартных игр, противодействует деятельности незаконных букмекеров и казино, а также обеспечивает сбор и распределение целевых отчислений.

Система распределения средств претерпела определенные изменения. Первая часть целевых отчислений, как и прежде, направляется спортивным федерациям и лигам за проведение организованных соревнований. Вторая часть, формируемая за счет международных соревнований, а это около 85% от общей квартальной суммы целевых отчислений, теперь полностью поступает в Российский спортивный фонд. Особо стоит отметить, что целевые отчисления от ЕРАИ стали ключевым источником формирования имущества Российского спортивного фонда.

— Каким образом целевые отчисления поступают на спорт сейчас?

— Создание ЕРАИ обеспечило прозрачность уплаты целевых отчислений от азартных игр: их организаторы не «переводят» целевые отчисления, Федеральным законом об азартных играх установлено, что Единый центр учета переводов ставок, который назначен распоряжением президента (прим. — функцию Единого ЦУПИС осуществляет ООО НКО «Мобильная карта»), удерживает целевые отчисления со ставок игроков и направляет их Единому регулятору азартных игр. Помимо ЕРАИ, теперь Фонд также уполномочен определять объемы финансирования для спортивных федераций на конкурсной основе из средств в виде целевых отчислений.

Пока что нет детальных правил распределения, за исключением порядка финансирования мероприятий Единого календарного плана на 2025 год. При этом известно, что спортивным федерациям предстоит предоставлять обоснованные заявки для получения финансирования своих соревнований.

— О планах развития: какие стратегические цели стоят перед компанией в ближайшем будущем?

— Сейчас мы ведем активную работу над расширением полномочий ЕРАИ. Это становится возможным благодаря высокому уровню технологической оснащенности компании и реализации общественно значимых функций.

Одно из направлений — механизм самоограничения от азартных игр. По аналогии с существующим самозапретом на получение кредитов граждане России получат возможность устанавливать временный запрет на участие в азартных играх. Соответствующий законопроект уже прошел первое чтение в Государственной думе.