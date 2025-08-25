На Среднем Урале за неделю родились 657 детей

В Свердловской области за прошедшую неделю на свет появились 657 дете й, сообщили в региональном минздраве. Среди 349 мальчиков и 308 девочек оказалось восемь пар близнецов.

В возрасте до 35 лет родили 459 свердловчанок, после — 190 женщин. Две женщины родили в восьмой раз, а 34 новорожденных стали четвертыми детьми у своих матерей.

Напомним, в середине июля в Свердловской области на свет появились 654 ребенка: 343 мальчика и 311 девочек, включая девять пар близнецов. Большинство новорожденных появились у матерей младше 35 лет — у 462 женщин.

Ирина Пичурина