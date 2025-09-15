Глава Башкирии заявил о попытке рейдерского захвата «Башкиравтодора»

Глава Башкирии Радий Хабиров, комментируя дело о банкротстве АО «Башкиравтодор», назвал «возмутительнейшим» решение арбитражного суда Башкирии о введении в отношении предприятия конкурсного производства. По его словам, по ходу процесса была предпринята попытка рейдерского захвата государственной компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Господин Хабиров заявил, что предпринятые руководством республики меры позволили к середине этого лета вывести крупнейшее дорожно-строительное предприятие республики на операционную прибыль и сформировать кредитный портфель «на несколько десятков миллиардов рублей».

«В чем суть рейдерской атаки была? — Несмотря на все наши усилия предприятие вывести, решением нашего родного арбитражного суда, судьей башкирским было введено конкурсное производство. Как договорились, я не комментирую решения судов, но бог с ним с судьей этим.... Это было возмутительнейшее решение, я так скажу! Потому что предприятие работает, а ввели, по требованию небольших кредиторов, конкурсное производство»,— рассказал Радий Хабиров на оперативном совещании правительства.

Глава Башкирии считает, что введение конкурсного производства грозило «Башкиравтодору» немедленной распродажей активов и увольнением 5 тыс. работников. Кроме того, отметил он, из-за банкротства на два месяца была приостановлена производственная деятельность. «Самый эффективный, полезный период для выполнения работ мы пропустили. Никаким чертям мы его никогда не отдадим!»,— заявил господин Хабиров, не конкретизируя, чьи действия были пресечены.

Дело о несостоятельности «Башкиравтодора» началось около полутора лет назад, в мае прошлого года введено наблюдение. 24 июля этого года арбитражный суд Башкирии признал компанию банкротом, назначил исполняющим обязанности конкурсного управляющего Олега Рыкуса, члена ААУ «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса». 3 сентября апелляционный суд по жалобе Сбербанка, минземимущества, «Регионального фонда», а также самого должника решение о начале конкурсного производства отменил, вновь введя в отношении «Башкиравтодора» процедуру наблюдения. Сумма задолженности перед кредиторами, включенная в реестр требований, превышает 5,7 млрд руб.

Идэль Гумеров