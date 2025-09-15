Семьям росгвардейцев, погибших при взрыве на ж/д путях в Орловской области, выплатят по 1 млн рублей

Власти Орловской области выплатят по 1 млн руб. семьям сотрудников Росгвардии, погибших при взрыве на ж/д путях. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

«Документы сейчас готовятся, деньги будут выплачены»,— сказал он во время аппаратного совещания.

Вечером 13 сентября в Орловской области на перегоне Малоархангельск—Глазуновка произошел взрыв. Заложенная на путях бомба сдетонировала в тот момент, когда рядом находились трое сотрудников местного управления Росгвардии, которые обследовали полотно железной дороги. Двое из них погибли на месте, один был доставлен в больницу, где от полученных ранений умер на следующий день.

17 сентября в здании академического театра им. И. С. Тургенева в Орле состоится прощание с погибшими росгвардейцами. Церемония запланирована на 9:30.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бомба сработала на путях».

Полина Мотызлевская