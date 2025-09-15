Промсвязьбанк проведет оценку Домодедово перед продажей аэропорта
Промсвязьбанк проведет комплексную оценку Домодедово перед запланированной продажей аэропорта, сообщило РБК со ссылкой на источники. По их информации, работа должна завершиться до декабря.
Один из собеседников издания утверждает, что в оценке также участвует ВЭБ.РФ. На декабрь назначен платеж Домодедово по облигациям. «Проблема в том, что у группы не хватает средств на его погашение»,— отметил источник РБК. Он назвал единственным выходом приватизацию аэропорта до даты платежа для привлечения средств инвестора.
Минфин включил Домодедово в план продажи на 2025 год. Глава ведомства Антон Силуанов говорил, что потенциальный покупатель уже есть.
В июне Арбитражный суд Подмосковья по иску Генпрокуратуры РФ изъял в пользу государства все активы Домодедово. Поводом стали иностранные гражданства бенефициаров ООО «ДМЕ Холдинг» Дмитрия Каменщика и Валерия Когана. По данным надзорного ведомства, они в нарушение законодательства распоряжались активами стратегического для страны предприятия, оцениваемого в 1 трлн руб.
Подробнее — в материале «Ъ» «Прокурорский прилет».