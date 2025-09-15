Конор Макгрегор снял свою кандидатуру с выборов президента Ирландии

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор отказался от участия в президентских выборах в Ирландии, которые пройдут 11 ноября. Об этом он заявил в социальной сети X.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evan Vucci / AP Фото: Evan Vucci / AP

«После тщательных раздумий и разговора с семьей я принял решение снять свою кандидатуру с этих президентских выборов. Это было непростое решение, но на данный момент оно является правильным. Я хочу заверить народ Ирландии, что эти выборы будут для меня не последними. Вы обязательно увидите, как я снова веду кампанию, сражаясь за ваши права и представляя интересы нашей нации», — написал Макгрегор. Ирландец также заявил, что это «не конец, а начало его политического пути». О намерении участвовать в президентских выборах он сообщил 4 сентября.

Конору Макгрегору 37 лет. На его счету 28 боев в ММА, в том числе 22 победы и шесть поражений. Он владел чемпионскими поясами UFC в легкой и полулегкой весовых категориях. Свой последний бой ирландец провел в 2021 году. В поединке против американца Дастина Порье на турнире UFC 264 он сломал ногу, встреча была завершена в первом раунде.

В ноябре 2024 года Макгрегор был признан виновным в изнасиловании женщины, совершенном в 2018 году. Согласно решению суда, ирландец должен выплатить пострадавшей €250 тыс. в качестве компенсации.

Таисия Орлова