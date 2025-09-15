Т-Банк запустил бесконтактную оплату по iPhone

Т-Банк объявил о запуске сервиса T-Pay, который позволяет пользователям iPhone с iOS 16 и выше оплачивать покупки в офлайн-точках без использования пластиковых карт. Для этого необходимо установить обновленное приложение банка, выбрать в меню пункт «Оплатить Айфоном» и поднести смартфон к терминалу.

Оплата проходит через технологию Bluetooth Low Energy (BLE) и совместима с системой «Вжух» от Сбербанка. Списание средств осуществляется с выбранного счета, при этом кешбэк и бонусные мили начисляются так же, как и при платежах банковской картой. В дальнейшем сервис сможет работать без подключения к интернету, что позволит оплачивать покупки даже в местах со слабым сигналом.

Инфраструктуру платежного решения поддерживают Т-банк, Сбер и Альфа-банк. В августе Сбербанк запустил собственный аналогичный сервис «Вжух». Последний работает по той же технологии BLE.