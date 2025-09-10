Водитель Infiniti насмерть сбил человека после ДТП на Московском шоссе

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП со смертельным исходом в Пушкинском районе Петербурга. Трагический дорожный инцидент произошел 9 сентября около 20:33 у дома 135 по Московскому шоссе.

Как сообщили в ГУ МВД, было установлено, что 38-летний водитель за рулем автомобиля Infiniti, двигаясь в крайней левой полосе, совершил наезд на два стоящих после ДТП автомобиля: Skoda Octavia и Daewoo Nexia, после чего сбил водителя последнего, находившегося около своей машины.

В результате ДТП 43-летний водитель Daewoo от полученных телесных повреждений скончался на месте. Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются.

Прежде «Ъ-СПб» писал о задержании водителя грузового автомобиля, сбившего на трассе в Гатчинском районе двух пешеходов, один из которых скончался.

Андрей Цедрик