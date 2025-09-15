Проект реставрации бывшего корпуса Нижегородской ярмарки прошел экспертизу

Госэкспертиза одобрила проект реставрации бывшего корпуса Нижегородской области. Решение об этом опубликовано в реестре экспертиз в сентябре 2025 года.

Здание на бульваре Мира, 23 является объектом культурного наследия регионального значения «Торгово-складской корпус Нижегородской ярмарки, конец XIX века».

Заказчиком проекта реставрации выступает собственник — Нижегородская областная нотариальная палата. Документацию готовили ООО «Велес НН» и ООО «Истоки».

Как писал «Ъ-Приволжье», президент палаты Кирилл Лазорин приобрел этот ОКН и участок под ним за 13,7 млн руб., там планируется разместить архив.

Галина Шамберина