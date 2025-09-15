Госдолг Удмуртии на 1 сентября составил 66,4 млрд рублей

На 1 сентября госдолг Удмуртии составил 66,4 млрд руб., следует по данным Минфина республики. Основную часть долга — 61,4 млрд руб. — составляют бюджетные кредиты, в то время как обязательства по ценным бумагам — 5 млрд руб. Расходы на обслуживание госдолга составили 263 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, Удмуртия вошла в число регионов, где за последние три года произошло наиболее существенное снижение долговой нагрузки на бюджет. В основном изменения связаны с ростом собственных доходов республиканской казны. При этом власти республики ожидают сокращение госдолга до конца года на 12 млрд руб., из них почти 6 млрд спишут по постановлению федерального правительства.

Анастасия Лопатина