Руководитель мясокомбината возглавил Минэнерго Чувашии

Руководителем Чебоксарского мясокомбината Марат Якушев назначен исполняющим обязанности министра промышленности и энергетики Чувашии. Об этом сообщил глава Чувашской Республики Олег Николаев в своем Telegram-канале.

«Сегодня перед министерством стоят амбициозные задачи — привлекать инвестиции, создавать современную промышленную инфраструктуру, а главное — обеспечивать технологическое лидерство республики и страны», — рассказал глава Чувашии.

Прошлый глава Минэнерго Чувашии Сергей Лекарев покинул пост по собственному желанию из-за перехода на новое место работы. Господин Лекарев занимал должность с августа 2024 года. Об отставке министра стало известно в ходе выборов главы Чувашской Республики.

Диана Соловьёва