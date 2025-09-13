Министр промышленности Чувашии покинул свой пост на фоне выборов главы республики

Министр промышленности и энергетики Чувашской Республики Сергей Лекарев покинул свой пост по собственному желанию из-за перехода на новое место работы. Об этом сообщил глава Республики Олег Николаев в своем Telegram-канале.

Фото: Пресс-служба Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики

Олег Николаев поблагодарил Сергея Лекарева за его вклад в развитие промышленности и энергетики, а также за усилия в укреплении технологического суверенитета. Отмечается, что его профессионализм и опыт станут важными на новом этапе карьеры.

Сергей Лекарев был назначен министром промышленности и энергетики Чувашии год назад, в августе 2024 года. С марта 2020 года по июль 2021 года работал заместителем главы этого же министерства, а позже — заместителем руководителя отдела реализации программы «Эффективный регион» Фонда развития промышленности.

Отставка министра состоялась в период проведения в республике выборов, которые проходят с 12 по 14 сентября. В это время население выбирает главу республики, а жители Чебоксар — депутатов городского собрания. В числе зарегистрированных кандидатов на пост главы республики — действующий руководитель Олег Николаев (самовыдвиженец) и представители четырех политических партий: Владимир Ильин («РППСС»), Максим Морозов («Новые люди»), Владимир Савинов («Зеленые») и Константин Степанов (ЛДПР).

Влас Северин