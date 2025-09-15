«Гибель Чарли Кирка стала частью пугающей цепочки событий»

В Соединенных Штатах начали увольнять за одобрительные высказывания об убийстве ультраправого активиста Чарли Кирка. Телеканал CNN перечислил случаи расторжения контрактов с обозревателями СМИ, сотрудниками университетов и даже отмену серии комиксов DC из-за поста одного из ее авторов в соцсетях. Появились и открытые базы с такими комментариями. В одной из них под названием «Разоблачим убийц Чарли» собрано уже около 30 тыс. материалов. 10 сентября в университете штата Юта преступник выстрелил в активиста Чарли Кирка, пуля попала в шею, тот скончался в больнице. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич задумался о последствиях убийства.

«Они убили не просто Чарли Кирка — это удар по нашему будущему и будущему наших детей», — так прокомментировала трагедию в Юте моя американская приятельница. Для нее и многих других американцев гибель Кирка стала частью пугающей цепочки событий последних полутора лет, включая покушения на Дональда Трампа, стрельбу в католической школе в Миннеаполисе, антисемитские атаки в Колорадо и Вашингтоне, а также убийство главы страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона. Эти инциденты складываются в мрачную картину наступления на базовые ценности традиционной Америки: свободу предпринимательства, свободу слова и свободу совести.

На этом фоне личность нападавшего для консервативно настроенных американцев отходит на второй план. Куда важнее реакция части общества, особенно так называемой прогрессивной молодежи. Показательной стала история Брайана Томпсона, убитого в декабре 2024 года в Нью-Йорке. Вместо сочувствия его смерть вызвала всплеск злорадства в социальных сетях. Старший преподаватель Колумбийского университета Энтони Зенкус в те дни написал в X: «Сегодня мы скорбим о 68 тыс. американцах, которые ежегодно умирают из-за недоступности медицинской помощи, чтобы руководители страховых компаний, такие как Брайан Томпсон, могли становиться мультимиллионерами». И подобных постов было множество. Тогда республиканцы задавались вопросом: куда делись американская мечта и уважение к частному капиталу? Теперь те же вопросы возникают и о свободе слова.

Накануне убийства Чарли Кирка Фонд за права и свободу выражения (FIRE) опубликовал масштабное исследование по итогам опроса 68 тыс. учащихся из 257 университетов и колледжей США. Результаты шокируют: более трети студентов считают допустимым применение насилия для срыва неугодных выступлений на кампусе, 68% оправдывают попытки заткнуть спикера, а 54% — блокирование входа на мероприятия. Кстати, либеральные студенты чаще консервативных поддерживают такие методы. Президент FIRE Грег Лукьянов отметил: «Студенты все чаще отказываются от диалога с идейными оппонентами. Это подрывает критическое мышление и углубляет раскол в обществе».

Чарли Кирк не был образцом толерантности. Его высказывания часто критиковали за конспирологию и провокационность, но его миссия заключалась в другом. Он приходил в либеральные университеты, садился на скамейку и предлагал открытую дискуссию всем желающим. Так было и в Utah Valley University, где он открывал свое турне по стране перед тремя тысячами студентов. Выстрел 22-летнего Робинсона Тейлора, арестованного через два дня и мотивированного ненавистью, оборвал его жизнь. Примечательно, что во многих упомянутых атаках, нападавшими также были молодые люди, часто студенты, воспитанные в атмосфере идеологической нетерпимости.

Однако проблема глубже, чем действия отдельных личностей, ведь раскол затрагивает обе стороны политического спектра. Сможет ли Америка преодолеть этот кризис? Я верю, что да, но путь к примирению требует диалога, к которому призывал Кирк, и отказа от насилия как инструмента спора. Вопрос в том, сколько еще трагедий произойдет, прежде чем американцы вернутся к своим традиционным ценностям.

