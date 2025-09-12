В отделы полиции забрали 11 мигрантов после проверки на трассе в Курортном районе

Полиция Санкт-Петербурга во время рейда на трассе в Курортном районе проверила документы у около 700 граждан, среди них были 35 иностранцев. Из-за проблем с документами в отдел увезли 11 мигрантов, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Нарушителей привлекли к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ. Некоторые нелегалы уже готовятся к выдворению из России.

Во время контрольных мероприятий также зафиксировали нарушения ПДД и составили 16 административных протоколов в отношении водителей. Полиция остановила любителей тонировки и автомобилистов без страховки. Один из граждан закрыл часть регистрационного знака машины, чтобы остаться инкогнито для камер видеофиксации.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд в Петербурге избрал меру пресечения фигурантам дела ГК «Лидер Консалт». Они обвиняются в организации незаконной миграции.

Татьяна Титаева