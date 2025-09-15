В Челябинске открыли движение на Шершневской плотине после ДТП

На плотине Шершневского водохранилища в Челябинске открыли движение после массового ДТП. Выяснилось, что причиной аварии стал выезд автомобиля на встречную полосу, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

ДТП произошло в 8:00 15 сентября в районе дома №3в по улице Центральной. По предварительным данным, 20-летний водитель «Лады Гранты» выехал на встречную полосу и столкнулся с другими автомобилями. Всего в ДТП попали девять машин, пострадали восемь человек.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», из-за ДТП въезд на плотину Шершневского водохранилища перекрыли со стороны Худякова. Водителям пришлось объезжать участок по улице Университетской набережной.

Госавтоинспекция продолжает выяснять обстоятельства аварии.

Ольга Воробьева