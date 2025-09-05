Расписание электричек в Свердловской области изменится в сентябре и октябре

Из-за ремонта путей на Свердловской железной дороге (СвЖД) на севере Свердловской области изменится расписание нескольких электричек в некоторые дни сентября и октября, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Движение поездов во время ремонта будет ограничено движение на некоторых участках. По нечетным дням с 9 по 29 сентября, а также по нечетным дням с 1 по 7 октября, расписание изменится на следующих маршрутах:

Поезд №7074 Бокситы — Нижний Тагил — Екатеринбург не будет курсировать на участке Бокситы – Нижний Тагил. Отправление из Нижнего Тагила в 9:59;

Поезд №7077 Екатеринбург — Серов — Карпинск будет следовать только до Серова. Отправление из Екатеринбурга в 10:09, прибытие в Серов в 17:11. Поезд не будет останавливаться на станции Дровяное;

Поезд №7078 Карпинск — Серов — Екатеринбург не будет курсировать на участке Карпинск — Серов. Маршрут поезда будет начинаться из Серова в 17:23, прибытие в Екатеринбург в 00:10. Не будет остановок на станциях Выя и Верхняя;

Поезд №6954 Бокситы — Верхотурье будет курсировать ограниченным маршрутом до разъезда Коптяковские Печи. Отправление в 9:22;

Поезд №6953 Верхотурье — Бокситы не будет курсировать на участке Верхотурье — Коптяковские Печи;

Поезд №7422/7421 Серов – Верхотурье – Нижняя Тура не будет курсировать на участке Серов – Верхотурье. Отправление из Верхотурья в 9:57, прибытие в Нижнюю Туру в 11:10;

Поезд №7461 Нижний Тагил — Верхотурье — Серов будет следовать только до Верхотурья. Отправление из Нижнего Тагила в 6:55, прибытие в Верхотурье в 9:45;

Поезд №6864 Нижняя Тура — Нижний Тагил будет отправляться из Нижней Туры в 11:22, прибытие в Нижний Тагил в 13:51.

В четные дни с 8 по 30 сентября и в четные дни со 2 по 6 октября поезд №7075 Екатеринбург — Бокситы не будет останавливаться на станции Дровяное. Отправление из Екатеринбурга планируется по графику — в 17:24, прибытие в 00:59.

Напомним, в июне в связи с проведением плановых ремонтно-путевых работ 25 и 27 июня пригородные поезда на некоторых участках на севере Свердловской области также следовали с отклонением от расписания.

Ирина Пичурина