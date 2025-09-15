Экс-директора управления капстроительства Кургана отправили в колонию

Курганский городской суд признал виновным бывшего директора управления капитального строительства Кургана Андрея Чудакова в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (п «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Его приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает объединенная пресс-служба региональной судебной системы.

Суд установил, что Андрей Чудаков разрешил подрядчику изменить способ укладки канализационных труб в микрорайоне Восточный без фиксации в документации. Подчиненному он поручил изготовить фиктивные акты выполненных работ. Подрядчику необоснованно перечислили 35,2 млн руб. Из-за допущенных нарушений хозфекальная канализация Восточного микрорайона в Кургане сейчас нормально не функционирует.

Кроме срока в колонии Андрею Чудакову также назначили наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на два года и штраф в размере 100 тыс. руб.

Виталина Ярховска