В Татарстане главу поселения уволили по утрате доверия

По требованию прокуратуры досрочно прекращены полномочия главы Большеполянского сельского поселения Алексеевского района Натальи Александровой в связи с утратой доверия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Прокуратура Алексеевского района выявила нарушения антикоррупционного законодательства, допущенные главой поселения. По данным ведомства, она представила неполные и недостоверные сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также нарушила установленные законом ограничения, направленные на борьбу с коррупцией.

В апреле 2025 года по утрате доверия были досрочно прекращены полномочия бывшего заместителя премьер-министра Татарстана Энгеля Фаттахова в качестве депутата Совета Актанышского сельского поселения. Его обвиняют в получении взяток на 26 млн руб и принуждении к передаче имущества на 157,7 млн руб.

Анар Зейналов