Петербуржцев предупредили об ухудшении погоды 15 сентября

В понедельник, 15 сентября, погода в Санкт-Петербурге начнет ухудшаться под влиянием атмосферного фронта с западного направления. Об этом сообщил центр «Фобос».

В регионе будет облачно с прояснениями, вечером ожидается слабый дождь. Столбики термометров покажут от +18 до +20 в Северной столице и от +17 до +22 в Ленобласти. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью от 5 до 10 м/с и порывами до 14 м/с. Атмосферное давление снизится до 759 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что метеолето в Петербурге завершится ко второй половине сентября.

Артемий Чулков