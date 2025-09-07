Метеолето в Петербурге сохранится до второй половины сентября

Метеорологическое лето в Санкт-Петербуре продлится до второй половины сентября. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

С 15 до 30 августа в Северной столице наблюдалась метеоосень — среднесуточная температура держалась ниже отметки в 15 градусов тепла. Накопленная за это время отрицательная температурная аномалия составила 16,5 градусов.

С 31 августа отклонения стало уменьшаться и к 7 сентября сократилось до 1,6 градуса. Ожидаемая температура сегодня составит 18…19 градусов тепла.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что выходные 6-7 сентября в Петербурге будут теплыми и сухими.

Артемий Чулков