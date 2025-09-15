В Челябинской области 40% детей мигрантов не взяли в школы после тестирования

В Челябинской области до начала учебного года 400 детей иностранцев, или 60%, успешно прошли тестирование по русскому языку для поступления в школу. Остальные в ближайшее время освоят подготовительную программу, сообщили в пресс-службе регионального министерства образования в ответ на запрос «Ъ-Южный Урал».

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Тесты дети могут пройти после подачи родителями полного пакета документов в образовательную организацию. Для сдачи экзамена необходимо набрать минимальное количество баллов. В случае отрицательного результата ребенку предлагают пройти программу обучения продолжительностью от трех месяцев. В это время несовершеннолетнего не зачисляют в обычный класс, чтобы он мог интенсивно изучать язык, рассказали в региональном минобре.

С 1 апреля в России действует закон о запрете зачисления детей мигрантов в школы без прохождения теста на знание русского языка. Как выяснил «Ъ», справились с заданиями в целом по стране 50% несовершеннолетних, или почти 3 тыс. человек. Всего подавали документы родители 23,6 тыс. детей, из которых 8,2 тыс. допустили к экзамену. Явились на тестирование 5,9 тыс. несовершеннолетних.

Виталина Ярховска