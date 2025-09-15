Челябинец фиктивно прописал в своей квартире 40 иностранцев

Полиция Челябинска возбудила уголовное дело в отношении местного жителя за фиктивную постановку на учет иностранных граждан (ст. 322.3 УК РФ). Следствие полагает, что он прописал в своей квартире 40 мигрантов, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.

Правоохранительные органы установили всего 18 фактов фиктивной регистрации в квартире дома на Комсомольском проспекте. Фактически иностранцы там не жили, что подтвердили соседи и осмотр жилья.

Челябинец подписал обязательство о явке. Иностранцы, прописанные в квартире, сняты с миграционного учета.

Ольга Воробьева