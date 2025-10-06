Дни рождения
Сегодня исполняется 60 лет президенту АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрею Кузяеву
Андрей Кузяев
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Его поздравляет глава Минцифры России Максут Шадаев:
— Уважаемый Андрей Равелевич! Примите мои искренние поздравления с юбилеем. Вы вносите неоценимый вклад в развитие телекоммуникационной отрасли. Под Вашим руководством «ЭР-Телеком» уверенно растет, внедряет инновации и открывает новые горизонты. Ваши знания, опыт и умение отстаивать свою позицию — это качества, которыми по праву можно гордиться. А прорывные идеи, которые Вы предлагаете, и Ваша неиссякаемая энергия двигают наш телеком вперед! Желаю Вам крепкого здоровья, новых свершений и неизменного успеха во всех начинаниях!