На Ставрополье капитально отремонтируют четыре дома за 12 млн рублей

Компания «СКР» капитально отремонтирует четыре дома в Изобильненском и Красногвардейском округах за 12 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального оператора капитального ремонта Ставропольского края.

Фото: Фонд капитального ремонта Ставропольского края

В список вошли двухэтажный дом и трёхэтажка конца 60-х годов а также два двухэтажных дома 70-х годов. По плану, подрядчик выполнит ремонт двух крыш, фасада и подвала.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что в краевом центре выбран подрядчик для капремонта 11 домов. Контракт превысил 60 млн. руб.

Наталья Белоштейн