В бизнес-центре на Седова загорелась шахта лифта

Пожар произошел в лифтовой шахте торгового центра по адресу улица Седова, д. 12А. В данный момент возгорание ликвидировано, отчитались в ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Сигнал о пожаре поступил в дежурную часть в 14:06. В шахте лифта вспыхнул огонь, пламя распространилось на 3 кв. м площади.

На место происшествия были направлены три машины МЧС и 15 спасателей. В 14:32 пожар удалось ликвидировать.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по факту гибели двоих человек при пожаре на Обводном возбуждено уголовное дело.

Дарья Астанина