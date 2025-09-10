В Тюмени задерживаются рейсы из Сочи и Новосибирска

В тюменском аэропорту Рощино наблюдаются многочасовые задержки рейсов на отправление и прилет из Сочи, также задерживается рейс из Новосибирска, следует из расписания на онлайн-табло Рощино.

С 5:55 на 14:50 перенесен вылет совмещенного рейса «Аэрофлота» и «России» в Сочи. На прибытие в Тюмень задерживается рейс «России» из Сочи — ожидается, что самолет прилетит в 14:00. Прибытие авиарейса S7 из Новосибирска перенесено на 14:00.

Напомним, массовые задержки рейсов в Тюмени ранее наблюдались 25 августа. Они коснулись рейсов из Санкт-Петербурга, Москвы, Сочи, Салехарда и других.

Ирина Пичурина