«Трактор» обыграл ХК «Сочи» и одержал вторую победу в сезоне

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» одержал победу в выездном матче с командой «Сочи». Встреча закончилась со счетом 4:3.

Очередной матч регулярного чемпионата КХЛ прошел 14 сентября в Сочи на стадионе «Большой». В составе «Трактора» шайбами отличились Михаил Горюнов-Рольгизер, Степан Горбунов, Сергей Телегин, а также Пьеррик Дюбе, который забил гол и принес победу команде в овертайме. Из ХК «Сочи» три очка заработали Даниил Сероух, Денис Венгрыжановский и Матвей Гуськов.

Это вторая победа «Трактора» в новом сезоне КХЛ. Сейчас на счету команды также три поражения. Следующий матч «черно-белые» сыграют 17 сентября с «Автомобилистом» в Екатеринбурге.

Ольга Воробьева