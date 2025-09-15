В Ангарске введен режим ЧС после взрыва газа в многоэтажке

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подтвердил, что при взрыве газа в многоквартирном доме в Ангарске погиб один человек. В городе ввели режим ЧС.

Он рассказал, что в результате взрыва обрушилось перекрытие между первым и вторым этажом. Выбиты все двери и остекление, повреждено 10 квартир, также повреждения получила внешняя стена.

Организация «Стройтехноком» проведет осмотр поврежденных строительных конструкций на предмет обрушения. После осмотра будет принято решение об обрушении поврежденных конструкций либо их укреплении, уточнил губернатор.

«В жилом доме на период проведения аварийно-спасательных работ отключено холодное и горячее водоснабжение и газоснабжение, подается только электроснабжение»,— написал Игорь Кобзев в Telegram.

ЧП случилось сегодня ночью. Пострадали еще три человека, двое из них госпитализированы. В поврежденном доме 100 квартир, прописано 250 человек. Для жильцов дома развернут пункт временного размещения. На место происшествия выехал прокурор области Андрей Ханько. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека).