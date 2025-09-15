Сити-менеджером Баймака стал Ирек Хисматуллин

Депутаты горсовета Баймака избрали главой администрации 46-летнего Ирека Хисматуллина, технического директора ООО «Управляющая компания жилищным фондом Баймака».

Возглавлявший городскую администрацию с 2019 года Радмир Исянбаев месяца назад покинул пост по собственному желанию.

По данным газеты «Баймакский вестник», Ирек Хисматуллин родился 3 июля 1979 года в поселке Инзер Белорецкого района. В разное время работал учителем, сотрудником Южноуральского государственного заповедника, состоял в редакции журнала «Башкортостан укытыусыхы» («Учитель Башкортостана»). Также работал в МУП «Инзерское производственное управление ЖКХ», МУП «Водоканал» Инзера и ООО «Районное водопроводное хозяйство села Инзер».

Как следует из базы данных ЦИК, в 2020 году господин Хисматуллин как самовыдвиженец пытался избраться депутатом Инзерского сельсовета, но выборы проиграл.

Идэль Гумеров