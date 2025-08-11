Сити-менеджер Баймака покинул пост

Глава администрации Баймака Радмир Исянбаев объявил об отставке. Об уходе с должности он написал на личной странице во «ВКонтакте».

«Ухожу в тот момент, когда чувствую: сделано многое и можно с чистой совестью передать эстафету дальше»,— говорится в публикации.

Радмир Исянбаев возглавил городскую администрацию в конце 2019 года. До этого он был директором школы №2 Баймака. Осенью 2024 года господин Исянбаев был переназначен на пост главы..

Исполнять обязанности сити-менеджера будет замглавы администрации Баймака Альфира Ишкуватова, сообщили «Ъ-Уфа» в приемной.

Идэль Гумеров